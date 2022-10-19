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The latest on Kam Pringle and Clemson

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson gave a longstanding instate target a different look with his most recent visit.

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Dorchester (S.C.) Woodland four-star junior offensive lineman Kam Pringle took in the Tigers' primetime victory against N.C. State earlier this month with his mother.

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