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The latest on Khalil Barnes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

When Bogart (Ga.) defensive back Khalil Barnes arrived in Clemson on Friday at midnight, Clemson's coaches were waiting up for him and his family.

In this midweek update, check out the latest we have on Barnes, one of the few remaining targets for Clemson's recruiting class.

THE KHALIL BARNES (For subscribers-only)

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