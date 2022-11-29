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The latest on Spencer Fano

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Clemson had plenty of highly-rated prospects on campus over the weekend.

One national prospect who loved his first-ever campus visit is four-star offensive tackle Spencer Fano of Provo (UT).

With a decision coming in a matter of days, Tigerillustrated.com has the latest on the top 200 recruit in this update.

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