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Thursday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Over the summer, we informed subscribers several times about an additional offensive lineman we were keeping an eye on for this recruiting class.

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That prospect has been in communication with Clemson coaches again this week and is now set to return to campus for Saturday's 8 p.m. game against Louisiana Tech.

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