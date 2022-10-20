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Thursday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

STOREWIDE FLASH SALE: Over 3,000 officially-licensed CLEMSON apparel/gear items ON SALE (some 30-65% OFF) at The Tiger Fan Shop HERE!

A four-star junior running back will be among the guests for Clemson's noon game Saturday against fellow unbeaten Syracuse.

Kennesaw (Ga.) North Cobb's David Eziomume will be taking in his first game at Death Valley.

Eziomume (6-0, 190), ranked No. 160 nationally by Rivals.com, has been on the Tigers' radar since the spring.

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