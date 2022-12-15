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{{ timeAgo('2022-12-15 05:54:54 -0600') }} football Edit

Thursday update on Clemson and its transfer QB target

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

After talking with contacts yesterday and into the evening, Tigerillustrated.com has more to report on former Alabama and Arizona State quarterback Paul Tyson (6-5, 230).

Official NCAA Transfer Portal Tracker & Database at Tigerillustrated.com

Tyson, now in the NCAA Transfer Portal, was on Clemson's campus Wednesday.

THURSDAY UPDATE ON CLEMSON & PAUL TYSON (For subscribers-only)

Christmas DEALS on CLEMSON gear/apparel & Orange Bowl gear at The Tiger Fan Shop HERE!

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