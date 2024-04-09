PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Tuesday Clemson Football Nuggets
Larry Williams
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com !
Now that the dust has settled following Clemson's annual spring game, we have the latest we are hearing on numerous key players, notably sophomores (OL)
Harris Sewell and (TE) Olsen Patt-Henry, as well as veteran defensive tackle DeMonte Capehart. TUESDAY CLEMSON FOOTBALL NUGGETS (For subscribers-only) **********************
BIG APRIL DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3R1ZXNkYXktY2xlbXNvbi1mb290YmFsbC1udWdnZXRzLTE1Igog
IH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3Jl
YXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVu
dHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAg
IC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNv
IHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0g
Imh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFy
ZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0
PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2Fy
ZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUy
RiUyRmNsZW1zb24ucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ0dWVzZGF5LWNsZW1z
b24tZm9vdGJhbGwtbnVnZ2V0cy0xNSZjNT0yMDIyNzMzMDg1JmN2PTIuMCZj
aj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2Nv
cmUgVGFnIC0tPgoKCg==