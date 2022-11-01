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Tuesday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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As we wrote yesterday, Clemson continues to keep the door open as it eyes a running back for this recruiting class.

That has meant creating options as well as revisiting a few others.

One the Tigers have their eyes on even closer now -- as we've foreshadowed for a couple of months, you'll recall -- is Montgomery (Ala.) Catholic four-star Jeremiah Cobb.

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Cobb (5-11, 185), ranked No. 150 nationally by Rivals.com, emerged as Clemson's chief summer target at the position.

Montgomery (Ala.) four-star back and current Auburn commit Jeremiah Cobb.
Montgomery (Ala.) four-star back and current Auburn commit Jeremiah Cobb. (Tigerillustrated.com)

He attended the Tigers' major official visit weekend in early June before committing to nearby Auburn over Clemson and Tennessee on July 1.

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Cobb has a pair of former teammates at Clemson in freshman linebacker T.J. Dudley and freshman safety Kylon Griffin.

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