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Tuesday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com has confirmed more big recruiting names slated to be in Clemson on Saturday for the Tigers' noon clash with No. 3 Florida State.

Three prospects in particular covered in our Tuesday Insider are billed in the top 100 by Rivals.com and one was seen by Clemson assistant coach Nick Eason last Thursday.

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