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TUESDAY POE UPDATE

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Tuesday has been almost as busy as Monday for Clemson football ... and Tigerillustrated.com.

In this update we have the latest on Lindale (TX) four-star offensive lineman and weekend Clemson official visitor Casey Poe. Rivals.com bills Poe seventh nationally among offensive guard prospects.

TUESDAY CASEY POE UPDATE (For subscribers-only)

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