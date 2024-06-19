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Wednesday Cortez Mills Update
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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After talking with multiple contacts over the last 24 hours,
has the very latest we are hearing on Homestead (Fla.) wide receiver and longtime Clemson target Tigerillustrated.com Cortez Mills, who is no longer taking an official visit to Miami following his weekend official visit to Oklahoma. bills Mills 69th nationally overall regardless of position. Rivals.com WEDNESDAY CORTEZ MILLS UPDATE (For subscribers-only) *******************
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