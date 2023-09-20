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Wednesday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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The recruiting guest list continues to grow for this weekend in Clemson, as the Tigers face No. 3 Florida State in Death Valley.

In the first of two Insiders today on Tigerillustrated.com, we unveil more top 100 recruits now slated to be in Clemson while also providing additional updates.

WEDNESDAY INSIDER NOTES (For subscribers-only)

JUST RELEASED: The new Clemson Nike Zoom Pegasus 40 Running Shoes now in stock at The Tiger Fan Shop HERE!

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