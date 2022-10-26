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Weekend Clemson visit exceeds expectations for DB target

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson attracted its remaining defensive back target for his first game visit this past weekend.

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Bogart (Ga.) North Oconee athlete Khalil Barnes took in the Tigers' victory against Syracuse with his father.

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