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football
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What every Rivals.com analyst told us about Trevor Lawrence
Cris Ard
Tigerillustrated.com
It's been a big week for Clemson's football program ... and of course the Tigers' first-ever No. 1 overall pick in an NFL Draft - Trevor Lawrence.
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This weekend Tigerillustrated.com sat down with every analyst on the Rivals.com roster to dig in further on Lawrence.
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