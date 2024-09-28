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Where Stanford's starters were ranked as recruits
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Ahead of tonight's matchup between No. 17 Clemson (2-1, 1-0) and Stanford (2-1, 1-0) in Death Valley, check out where every Stanford projected starter ranked as a recruit by Rivals.com.
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Stanford, which returned 18 starters this season, has just one transfer in its starting lineup.
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STANFORD STARTERS ON OFFENSE
STANFORD STARTERS ON DEFENSE
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