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A masterstroke by Brownell
Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Style of play has been one criticism levied at Brad Brownell through his tenure. Grinding possessions isn't entertaining enough, and next thing you know you're Virginia basketball.
Yet this is exactly what has advanced Clemson to the Elite 8 for the first time since 1980 and has us at least discussing whether last night represented the biggest win in program history.
A MASTERSTROKE BY BROWNELL (For subscribers-only)
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