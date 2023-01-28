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Dabo's 5-star Club

Tigerillustrated.com
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Clemson enters the second signing day (February 1) of the current recruiting cycle with the nation's No. 8-ranked recruiting class according to Rivals.com.

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The Tigers again put a bow on the cycle with a five-star acquisition after Rivals100 member (DL) Peter Woods of Alabaster (Ala.) was upgraded to five stars by the network earlier in the week.

ALSO SEE: Friday Insider Notes & Elite Junior Day Preview | LATE-WEEK RECRUITING INSIDER | How far can Clemson's offense go in 2023?

In this feature, check out every five-star signee at Clemson in the Dabo Swinney Era.

DABO SWINNEY'S 5-STAR ACQUISITIONS AS CLEMSON'S HEAD COACH

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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