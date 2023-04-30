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football
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Every Clemson NFL Draft pick in the Dabo Swinney Era
Tigerillustrated.com
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Clemson's representation in this year's NFL Draft was comprised of six players - first-rounders (DL) Myles Murphy and (DL) Bryan Bresee, third-rounder (LB) Trenton Simpson and fifth-rounders (DL) K.J. Henry, (OL) Jordan McFadden and (TE) Davis Allen.
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All told, the Tigers now own 77 draft picks in the Dabo Swinney era, which includes 17 first-rounders.
ALSO SEE: NFL Draft - Tigerillustrated.com's Final Word | The 40 Most Consequential Recruits Of The Dabo Swinney Era - Part 5
In this feature, Tigerillustrated.com lists every Clemson draftee in the Swinney era.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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