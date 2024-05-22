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Jury still out on Swinney's portal philosophy
Larry Williams
Tigerillustrated.com
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Over the last week Clemson head football coach Dabo Swinney has again been on the receiving end of a backlash against his latest transfer portal comments.
Some of the terms used by regional and national media members in reaction to Swinney's comments on the portal:
Smug.
Cringe.
Absurd.
Bold.
Arrogant.
Delusional.
So yeah, tough crowd.
JURY STILL OUT ON SWINNEY'S PORTAL PHILOSOPHY (For subscribers-only)
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