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Our Season Prediction For Every 5-Star On Clemson's Roster

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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There are five former five-star prospects on Clemson's football roster.

(LB) Barrett Carter

(QB) Cade Klubnik

(DL) Peter Woods

(DL) Xavier Thomas

(OL) Tristan Leigh

In this feature Tigerillustrated.com digs into each one of them with our season predictions for each, as August Camp draws closer.

OUR SEASON PREDICTION FOR EVERY 5-STAR ON CLEMSON's ROSTER (For subscribers-only)

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