In this LENGTHY off-season series, today's stop is Clemson veteran running back and Butler (Ga.) native Lyn-J Dixon, what we are hearing on him this summer and much more.

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