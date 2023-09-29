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The Final Word

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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In our third update of the day, we have some important, last-minute, details to share with subscribers ahead of Clemson's noon showdown with Syracuse on Saturday.

Also in this update ...

-- What we are hearing on the availability of wide receiver Antonio Williams.

-- The latest on true freshman wideout Tyler Brown.

-- More on cornerback Nate Wiggins.

-- And of course additional team-related intel.

THE FINAL WORD (For subscribers-only)

JUST RELEASED: The new Clemson Nike Zoom Pegasus 40 Running Shoes now in stock at The Tiger Fan Shop HERE!

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