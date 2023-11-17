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The Final Word

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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In our third update of the day, Tigerillustrated.com has some important, last-minute, details to share with subscribers ahead of Clemson facing No. 20 North Carolina on Saturday in Death Valley.

PICTURED on the front page: Clemson true freshman defensive tackle and former five-star recruit Peter Woods.

THE FINAL WORD (For subscribers-only)

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