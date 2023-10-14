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Where things stand with Clemson football at this point - Part 2

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson's open date fell squarely at the halfway point in its regular season.

So it's a convenient opportunity for Tigerillustrated.com to administer its midterm grades, as well as dig in to numerous personnel items.

ALSO SEE: WHERE THINGS STAND WITH CLEMSON FOOTBALL AT THIS POINT - Part 1

Pull up a chair because you'll need a lot of time to get through this lengthy feature, the second of two installments in this weekend series.

WHERE THINGS STAND WITH CLEMSON FOOTBALL AT THIS POINT - Part 2 (For subscribers-only)

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