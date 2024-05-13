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A window into Kirby Smart's thinking ahead of Clemson vs. UGA

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Last week UGA head football coach Kirby Smart gave an interview on a radio station that didn't move the needle much.

But it caught our eye.

Because it gave us a window into what he and his coaching staff are thinking ahead of Clemson vs. UGA on August 31.

A WINDOW INTO KIRBY SMART's THINKING AHEAD OF CLEMSON vs. UGA (For subscribers-only)

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