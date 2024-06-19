PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
SUMMER UPDATE: Tristan Leigh
Larry Williams
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!
Today Tigerillustrated.com continues this annual summer series where we offer an inside look at numerous, key, Clemson football players based on what we are hearing to this point in the off-season.
Today we offer the latest we have on offensive tackle and former five-star recruit Tristan Leigh of Fairfax, Va.
SUMMER UPDATE: TRISTAN LEIGH (For subscribers-only)
*********************
BIG JUNE DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3N1bW1lci11cGRhdGUtdHJpc3Rhbi1sZWlnaC0xIiwKICAgIGNz
X2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3Nf
ZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAo
ZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1l
bnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdO
YW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2Fk
aW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdh
eXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczov
L3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUu
aW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Nj
cmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJj
aC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjbGVt
c29uLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGc3VtbWVyLXVwZGF0ZS10cmlzdGFu
LWxlaWdoLTEmYzU9MjAyMjczMzA4NSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAi
IC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=