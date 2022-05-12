The questions, three of them, are short but open-ended:

1) What are you up to nowadays?

2) What are your thoughts on the state of Clemson Football?

3) What do you make of the current landscape of college athletics amid the transfer portal and Name, Image and Likeness?

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Tigerillustrated.com has spent the past two months tracking down 30 former Clemson football figures whose names still resonate with fans.

We will spend the better part of the next two months sharing their responses.

Today our 25th installment in THE CLEMSON 30 series features former Tiger quarterback Willy Korn.