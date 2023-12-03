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Clemson to face Kentucky in Gator Bowl

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CLEMSON -- The Clemson Tigers learned their bowl fate Sunday afternoon.

The Tigers (8-4, 4-4) will square off against SEC member Kentucky (7-5, 3-5) in the TaxSlayer Gator Bowl on Friday, December 29.

ALSO SEE: The inner workings of Clemson's firings and coaching search | Sunday Coaching Search Nuggets | Saturday Night Clemson Coaching Search Nuggets

The Gator Bowl, played in Jacksonville (Fla.), will be a noon kickoff and will air on ESPN.

Tigerillustrated.com will have much more on the Tigers' bowl shortly.

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