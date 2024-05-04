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Every Clemson NFL Draft pick in the Dabo Swinney Era

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Clemson's representation in this year's NFL Draft was comprised of six players - first-rounder (DB) Nate Wiggins, second-rounder (DL) Ruke Orhorhoro, fourth-rounder (RB) Will Shipley, fifth-rounders (DL) Xavier Thomas and (LB) Jeremiah Trotter and sixth-rounder (DL) Tyler Davis.

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All told, the Tigers now own 83 draft picks in the Dabo Swinney era, which includes 18 first-rounders.

ALSO SEE: The tipping point for the ACC? | Late-week Clemson Football Team & Recruiting Insider | Awkward situation for ACC Commissioner | Clemson's verbal commitments

In this feature, Tigerillustrated.com lists every Clemson draftee in the Swinney era.

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